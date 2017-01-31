Гости ресторана сообщили о теракте в Москве, чтобы не платить по счету

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В Москве двое посетителей ресторана решили придумать историю про взрыв и захват заложников из-за счета на 11 тысяч рублей. Они не могли расплатиться по чеку и позвонили в полицию с заведомо ложной информацией о теракте. Теперь им грозит тюремный срок и крупный штраф.

Двое клиентов ресторана в центре Москвы позвонили в полицию и сообщили о взрыве, а также захвате заложников в заведении. Оказалось, что эта информация была заведомо ложной. Инцидент произошел вечером в понедельник. Об этом сообщает портал Life.

Звонившими оказались мужчина и женщина, которые не смогли расплатиться по ресторанному счету на 11 тысяч рублей. В разговоре с полицией, один из клиентов представился офицером в отставке и сказал, что он вооружен автоматом. По телефону мужчина также заявил, что он собирается расстрелять захваченных работников и посетителей ресторана. Женщина, в свою очередь, сообщила правоохранительным органам об угрозе взрыва в здании.

После данного звонка к заведению были стянуты силы быстрого реагирования и саперы. Здание было сразу же оцеплено и блокировано. Затем в ресторан ворвался спецназ и обнаружил двоих подвыпивших посетителей, которые не могут расплатиться по чеку.

Теперь им грозит тюремный срок и крупный штраф за заведомо ложное сообщение о террористическом акте.