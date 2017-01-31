Москва заработала в 2016 году благодаря туризму 0,5 трлн рублей

Теги: Москва собянин туризм

В 2016 году Москва заработала благодаря туризму 0,5 триллиона рублей. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Москва закрепила за собой место главного туристического центра страны. Об этом сообщает во вторник АГН "Москва".

"Мы развиваем самые разные направления туризма, начиная от делового и заканчивая культурным, спортивным туризмом. В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные, массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов. И Москва меняет кардинально свою инфраструктуру. Строятся новые гостиницы, улучшается работа транспорта, реконструируются общественные пространства, развивается торговля. И, в целом, за прошедший год туристический бизнес принес Москве уже около 0,5 триллиона рублей дохода", - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что туризм - это важная отрасль, которой необходимо заниматься и развивать ее.