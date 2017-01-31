Путин назначил Александра Фомина замминистра обороны России

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Президент Владимир Путин назначил главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Александра Фомина замминистра обороны России. ФСВТС теперь возглавит Дмитрий Шугаев.

Глава государства Владимир Путин назначил Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Бывший глава ведомства Александр Фомин назначен заместителем министра обороны России.