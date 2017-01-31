При пожаре на востоке Москвы погиб человек

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На востоке Москвы в одной из квартир, расположенной на 16-м этаже жилого дома, произошел пожар. Жертвой инцидента стал один человек. Сотрудники МЧС вывели из задымленных помещений 14 человек, в том числе двоих детей.

В многоэтажном доме на Суздальской улице произошел пожар. Горела квартира, расположенная на 16-м этаже. Жертвой пожара стал один человек, передает ТАСС.

Сотрудники МЧС спасли 14 человек, в том числе двух детей. Люди были эвакуированы из горевшей, соседней и расположенных выше квартир.

В настоящее время открытое горение в квартире ликвидировано. Причина возгорания устанавливается.

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