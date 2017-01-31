В Кремле возложили вину на ВСУ за атаку на Авдеевку

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Нападение на Авдеевку совершили украинские вооруженные добровольческие отряды при поддержке ВСУ. Сейчас город вновь находится под контролем ополченцев ДНР, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, происходящее в Донбассе говорит о неспособности Петра Порошенко выполнять минские договоренности.

Ополченцам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) удалось вернуть под свой контроль Авдеевку. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такая информация есть у Кремля.

"Насколько нам известно, ополченцы вернули ситуацию на то состояние, которое предшествовало моменту агрессии", - приводит его слова "Интерфакс".

Песков отметил, что у Кремля есть достоверные данные, свидетельствующие о том, что 30 января была предпринята попытка нападения на территорию, контролируемую республиками Донбасса "со стороны самостийных отрядов". Представитель Кремля добавил, что "нападавшие перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию". Вторжение было пресечено.

"Мы чрезвычайно сожалеем, что в результате этой атаки погибли люди и с той, и с другой стороны", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

Представитель Кремля добавил, что в результате наступления часть территории ДНР была занята нападавшими. "И после контратаки удалось вернуть все на положение, которое предшествовало этой операции", - сказал Песков.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что сомневается в возможности киевских властей контролировать все военизированные группы на линии соприкосновения в Донбассе. "Вряд ли здесь речь идет о должном уровне контроля. Но в любом случае агрессивные действия вот этих вот самостийных отрядов они осуществлялись при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины", - заявил Песков.

"Безусловно, подобные агрессивные действия при поддержке Вооруженных сил Украины, при их участии, подрывают цели и задачи реализации минских договоренностей. Безусловно, с нашей точки зрения, они свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Петра Порошенко выполнять эти договоренности", - добавил он.

Также Песков отметил, что это похоже на попытки отвлечь внимание от "весьма шаткой внутренней ситуации или еще от чего-то".

Накануне, 30 января президент Украины Петр Порошенко прервал официальный визит в Германии из-за боев в Авдеевке. Как рассказал его пресс-секретарь Святослав Цеголко, обстрелы привели к чрезвычайной ситуации, граничащей с гуманитарной катастрофой.

Авдеевка находится примерно в 20 километрах от Донецка. Бои в районе этого города, в котором проживают примерно 25 тысяч человек, идут уже несколько дней.

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