Путин произвел ряд кадровых перестановок

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Владимир Путин во вторник произвёл ряд кадровых перестановок. Сменилось руководство института стратегических исследований. Учреждение уже больше 20 лет занимается разработкой информационно-аналитических материалов.

Президент России произвел во вторник серию кадровых перестановок. В частности, Владимир Путин сменил руководителя института стратегических исследований. На встрече в Кремле президент поблагодарил Леонида Решетникова за работу и дал напутствие новому главе института Михаилу Фрадкову, передает "ТВ Центр".

"Очень рассчитываю на то, что Михаил Ефимович это продолжит и не просто возглавит коллектив, который был создан и эффективно функционировал, но и сделает всё возможное – уверен, у вас это получится, с учётом опыта вашей предыдущей работы, – получится организовать работу таким образом, чтобы это было хорошим подспорьем и для администрации президента, и для правительства, и для соответствующих ведомств, которые, безусловно, заинтересованы в получении своевременной, объективной, открытой информации", - заявил Путин.

Руководителем Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству стал Дмитрий Шугаев. Александр Фомин, прежде занимавший этот пост, назначен заместителем министра обороны. Еще одним указом Владимир Путин назначил Сергея Новикова начальником управления общественных проектов администрации президента.