Собянин: Москва - главный туристический центр России

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17,5 миллионов отдыхающих - только за один год. Доход Москвы от туризма в 2016 году составил полтриллиона рублей. Об этом во вторник сообщил Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы, где главной темой стало развитие отрасли. За последние несколько лет в столице появились пешеходные маршруты, качественные парки, указатели на разных языках. По городу стало легче передвигаться. Что, конечно же, не могли не оценить гости столицы.

Фотографии Москвы все чаще встречаются на страницах главных международных путеводителей. Наша столица попала в топ 10 самых привлекательных и экономически доступных городов Европы. А еще именно здесь туристам советовали встречать 2017 год. За последние несколько лет поток туристов увеличился на 40 процентов, в прошлом году цифра стала рекордной - 17,5 миллионов человек, передает "ТВ Центр".

"В Москве один за другим проходят крупнейшие мировые фестивали, культурные, массовые мероприятия, которые привлекают миллионы туристов. И Москва меняет кардинально свою инфраструктуру. Строятся новые гостиницы, улучшается работа транспорта, реконструируются общественные пространства, развивается торговля. Это важная отрасль, которой необходимо заниматься и развивать", - отметил Собянин.

За прошлый год туристы принесли в казну города 500 миллиардов рублей. Основная масса приезжает в Москву из других городов России. Их примерно 70 процентов. 30 процентов - иностранцы. В основном, граждане Китая, Германии, Франции, Турции, Италии, США и Великобритании. Удалось собрать некоторую статистику и по поводу целей их поездок. Около трети туристов приезжают в Москву к друзьям и родственникам. Еще столько же занимаются здесь делами. Последнее время набирает популярность так называемый событийный туризм. Городские фестивали, ярмарки, концерты - город постоянно устраивает масштабные мероприятия.

"Миллионы человек посетили уникальное для России и мира событие - фестиваль "Круг света", инсталляции которого второй год подряд попадают в Книгу рекордов Гиннесса. В июне второй раз подряд прошел фестиваль исторических реконструкций "Времена и эпохи", собравший около 300 тысяч зрителей. Московские велопарады в 2016 году собирали до 20 тысяч участников", - рассказал руководитель департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Для того, чтобы пребывание гостей города было максимально комфортным, особое внимание сейчас уделяют состоянию гостиниц. В прошлом году завершилась многолетняя работа по их классификации. Теперь единовременно в Москве могут разместиться более 120 тысяч человек. Программа "Моя улица" тоже привлекла в город поток туристов. И учитывая, сколько плюсов получает столица от их пребывания, власти города и дальше будут создавать для Москвы наиболее привлекательный имидж. В планах на текущий год - новые культурно-массовые мероприятия, развитие медицинского и образовательного туризма и разработка интересных предложений в низкий сезон.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".