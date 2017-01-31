Изнасиловавшему пациентку подольскому врачу грозит 6 лет тюрьмы

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В Подольске следователи выясняют обстоятельства инцидента в городской больнице. Врач анестезиолог-реаниматолог воспользовался беспомощностью пациентки и изнасиловал ее. Мужчина уже задержан и во вторник ему изберут меру пресечения.

Во вторник в Подольске врача-анестезиолога Зиедулло Носирова доставили для избрания меры пресечения. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Инцидент произошел во время новогодних каникул. "Подозреваемый, находясь на суточном дежурстве в реанимационном отделении больницы в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки, которая в силу своего физического состояния была беспомощна и не могла оказать ему сопротивления", - сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК России по Московской области Елена Фокина.

Следствие выяснило – женщина находилась в реанимации в тяжелом стоянии. 43% тела обожжены. Она не могла дать отпор. Этим воспользовался пьяный врач и начал шептать на ухо пострадавшей непристойности и прикасаться к интимным местам. Женщина закричала, Носиров вышел из палаты. Пациентка все рассказала медсестрам и обратилась к главврачу. Но, судя по всему, никакой реакции не последовало. История обрела резонанс накануне, когда к делу подключился Следственный комитет. В министерстве здравоохранения Московской области намерены провести собственное расследование.

В СМИ появилась пока не подтвержденная информация о том, что Носиров на прежнем месте работы в Татарстане был уличен во взяточничестве. Он вымогал у пациентов и их родственников деньги за "качественный" наркоз. За что и был уволен и даже находился под следствием. Избежав серьезного наказания, он перебрался в Подмосковье, где в мае прошлого года устроился анестезиологом в Подольскую городскую больницу.

Судя по странице в социальной сети, у Носирова есть жена и четверо детей. А вот резюме на одном из сайтов по трудоустройству, датировано 30 января: общий стаж работы 20 лет, высшее образование. Сухо, по делу. Куда больше о докторе говорят комментарии на странице Подольской городской больницы.

"Я наблюдала такую картину: доктор отделения реанимации Носиров ходил по хирургическому отделению, размахивая бутылкой водки, лез с поздравлениями и поцелуями, как к пациентам, так и посетителям, и предлагал выпить с ними. А ближе к вечеру он почти ползал, при этом кукарекая", - говорится в сообщении.

В ситуации сейчас разбираются полицейские. Пострадавшая до сих пор проходит лечение в той самой больнице. Идет на поправку. Намерена наказать Носирова. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Виктор Прокушев Александр Ивановский, Владимир Кадыков, "ТВ Центр".