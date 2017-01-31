В "Шереметьево" при попытке незаконно ввезти антиквариат задержана женщина

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В "Шереметьево" задержана женщина, которая пыталась в Москву из Вены ввести антикварные часы и ювелирные изделия конца XIX – начала XX века. Кроме того, таможенники нашли в ее сумках броши, кольца, запонки. Женщина уверяет, что все приобрела для себя.

Прежде чем стать любимым украшением, бриллианту предстоит доказать свою ценность, чистоту и эксклюзивность огранки. В "Шереметьево" работает единственный в России акцизный пост российской таможни, где оформляют драгоценные металлы и камни. Перед продажей в ювелирных магазинах все изделия проверяют на специальных детекторах, передает "ТВ Центр".

"Сейчас качество синтетических камней, будь то и просто сами по себе, будь то и вставки в изделиях, оно настолько высокое, что отличить синтетический камень от натурального может только эксперт", - рассказал начальник Отдела контроля за таможенным транзитом специализированного таможенного поста Павел Горохов.

Путь через акцизный пост таможни для ввозимых украшений - единственный законный и к тому же безопасный. Но когда продажа ювелирных изделий идет в обход этих правил, сотрудники сами выходят на поиски драгоценностей. Как, например, в магазине Центрального Универмага, где была найдена крупнейшая партия эксклюзивных часов и ювелирных изделий на общую сумму полмиллиарда рублей. Все эти ценности ввезли в Россию в обход таможенных пошлин.

Скрыть ювелирное изделие от инспектора в аэропорту "Шереметьево" невозможно. Из Европы незаконно ввозят изделия известных брэндов, из Турции и Китая - их дешевые аналоги. Бриллианты, аметисты, топазы. Каждый день в аэропорту находится новый контрабандист, и для этого совсем не нужна "бриллиантовая рука". Находчивые пассажиры придумывают самые необычные способы сокрытия ввозимых драгоценностей.

"В продуктах питания был случай, в курице гриль внутри, в банке с вареньем, в баклажанах. Надевают на себя, убирают в карманы, прячут в ручной клади среди других вещей, вплоть даже бывает до того, что в нижнее белье прячут все", - рассказала главный государственный таможенный инспектор Шереметьевской таможни Елена Кальченко.

В белье не прятала, но пыталась скрыть 15 предметов антиквариата - кольца, запонки, броши и часы производства XIX века пассажирка из Вены везла в России без каких-либо документов. Ее остановили на таможенном посту. Все украшения были изъяты и отправлены на экспертизу.

Ежедневно в Россию незаконно попадает очередное украшение, часто даже не одно. Ввоз ювелирных изделий - один из самых популярных видов контрабанды. За такую любовь к драгоценностям преступникам придется отвечать по закону.

Елена Сахно, Александр Давыдов, "ТВ Центр", Москва.