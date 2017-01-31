Программа "По пути с хаски" работает в парке "Сокольники"

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Хаски-целители из Карелии - снова в Москве. Они гостят в парке "Сокольники" и готовы прокатить в санях всех желающих, но, главное, детей с ограничениями по здоровью. Ведь, как уверяют врачи, именно хаски - добрые и миролюбивые собаки - могут не только стать друзьями, но и лечить. И такая терапия детям нравится и явно идет им на пользу.

Они не расстроены и не агрессивны, как может показаться на первый взгляд. Воют и лают от нетерпения. Мечтают поскорее сорваться с места. Круг немаленький, а хаски пробегают его меньше, чем за минуту. При такой скорости заносы на поворотах обеспечены. Но упряжкой управлять очень легко, передает "ТВ Центр".

Слушаются беспрекословно - кинологи произносят команду, и упряжка тут же ей подчиняется. Из Карелии в Москву привезли только самых обученных собак. Ведь у них очень ответственная задача - общаться с особенными ребятами. Здесь группы слабовидящих, слабослышащих и детей с задержками в развитии. Впрочем, многие из них с собаками уже знакомы, встречаются как со старыми друзьями.

Тем, кто видит эту стаю впервые, сначала сложно различать хаски между собой и запомнить их имена. Но буквально через час общения перепутать уже невозможно. У каждой собаки - свой характер.

"Как часто говорят, не ребенок выбирает собаку, а собака выбирает тебя. И очень часто получается, что когда они заходят в вольер - все, это как щелчок. Люблю, не могу. И очень часто получается так, что собака похожа именно на этого человека", - рассказала специалист ГБУ "Лаборатория путешествий" Юлия Толстова.

Эффективность общения особенных детей с собаками подтверждают не только ученые и медики, но и родители, и учителя. В Сокольниках хаски пробудут до 10 февраля. За это время с ними познакомятся сотни школьников с ограниченными возможностями. Потом собаки вернуться домой в Карелию. Однако уже летом дети отправятся с ними в новый поход.

Елизавета Родина, Александр Голубев, "ТВ Центр".