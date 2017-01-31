Соревнования "Московская лыжня – 2017" пройдут 5 февраля

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Спортивные соревнования "Московская лыжня" и праздник "Русская зима" пройдут в воскресенье. Общий старт на всех дистанциях - в 12:00.

Праздник "Русская зима" и традиционная "Московская лыжня" ждут горожан уже в это воскресенье. Старт, как обычно, от спортивного центра "Планерная", ровно в полдень, передает "ТВ Центр".

Детям до семи лет предстоит пробежать 650 метров, школьникам постарше - километр. Взрослые лыжники встретятся на более серьезных маршрутах - до 10-ти километров.

Кроме лыжных готовятся и другие соревнования: участники будут перетягивать канат и поднимать гири, а ещё стрелять из пневматики и даже играть в футбол. Более подробная информация на сайте организатора праздника Московской федерации профсоюзов.