Минфин предложил девальвировать рубль на 10%

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По расчетам Минфина, федеральный бюджет будет сбалансирован, если провести девальвацию рубля ориентировочно на 10 процентов. В настоящее время равновесие возможно лишь при стоимости нефти в 76 долларов за баррель.

Министерство финансов России предлагает провести девальвацию рубля ориентировочно на 10%. В ведомстве провели расчеты по текущему курсу национальной валюты при реализации бюджетного правила и сочли его завышенным. Об этом сообщает "Коммерсант".

По расчетам Минфина, при цене нефти в 40 долларов за баррель расчетный среднегодовой курс российской валюты должен составлять около 69 рублей. Кроме того, дефицит федерального бюджета составит 3,1% ВВП, а из резервных фондов будет изъято 1,8 триллиона рублей.

При нынешней стоимости нефти в 55 долларов за баррель, дефицит составит 1,5% ВВП, а трата резервных фондов – 464 миллиарда рублей.

В министерстве отметили, что в условиях управляемой девальвации федеральный бюджет будет полностью сбалансирован при цене нефти порядка 61 доллара за баррель, однако в нынешней ситуации равновесие возможно лишь при стоимости "черного золота" в 76 долларов.