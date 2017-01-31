СМИ: российские офицеры попали под обстрел ВСУ в Донбассе
В оперативном командовании ДНР сообщили, что наблюдательная группа российских офицеров в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня попала под огонь ВСУ. Это произошло во время фиксации разрушений в Киевском районе Донецка. Однако в оперативном командовании ДНР эту информацию не подтвердили.
Российские офицеры из наблюдательной группы в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) оказались под огнем ВСУ. Как сообщает "Донецкое агентство новостей", это произошло во время фиксации разрушений в Киевском районе Донецка попала под огонь ВСУ.
Отмечается, что пострадавших в результате обстрела нет.
В свою очередь, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин не подтвердил информацию об этом происшествии. "Эта информация не подтверждается", - приводит его слова "Интерфакс".
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