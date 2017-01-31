Росавиация: Нидерланды затягивают расследование крушения MH17

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По словам замглавы Росавиации, международная комиссия сознательно затягивает сроки расследования катастрофы малайзийского Boeing. Олег Сторчевой также заявил, что Россия готова предоставить помощь голландским коллегам, если с их стороны поступит такой запрос.

Замглавы Росавиации Олег Сторчевой заявил, что международная комиссия намеренно затягивает сроки расследования причин крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы уже неоднократно говорили о преднамеренном затягивании сроков расследования при работе технической комиссии и доводили до сведения общественности, что затягивание таких сроков - это желание голландской комиссии преднамеренно ввести в заблуждение общественность", - сказал Сторчевой.

Он также подчеркнул, что Россия готова к сотрудничеству и может предоставить помощь специалистов для расследования причин катастрофы, однако в настоящее время таких запросов не поступало.

Кроме того, Сторчевой опроверг информацию о том, что первичные данные РЛС, которые российская сторона передала комиссии, не могут быть расшифрованы из-за несоответствия международным требованиям.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по маршруту Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Прошлой осенью были обнародованы предварительные результаты расследования катастрофы MH17 международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что самолет был сбит ракетой класса "Бук", доставленной из России. После этого ракетная установка вернулась на российскую территорию. При этом международная группа не предъявила прямых обвинений России.

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