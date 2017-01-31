Школьник скончался от кровоизлияния в мозг на уроке в Краснодаре

Теги: школа краснодар Происшествие смерть

В Краснодаре в одной из местных школ скончался 17-летний ученик. В министерстве здравоохранения региона заявили, что смерть могла наступить в результате кровоизлияния в мозг.

Трагедия произошла в одной из школ Краснодара, где на уроке скончался ученик. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения региона Аллу Бурлуцкую, подростку было 17 лет.

По ее словам, смерть могла наступить в результате кровоизлияния в мозг.

Точные причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Бурлуцкая добавила, что подросток не жаловался на здоровье. "Такие случаи бывают при каких-то аномалиях кровеносной системы", - отметила она.

Между тем, в Минздраве Краснодарского края в разговоре с TVC.ru опровергли эту информацию. По данным пресс-службы ведомства, никаких инцидентов в учебных заведениях региона не происходило.