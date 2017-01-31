Полиция освободила москвичку из секс-рабства в Азии

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Москвичку, которая обманным путем попала в сексуальное рабство, удалось освободить при содействии столичной полиции. Девушку ранее вывезли в одну из стран юго-западной Азии, где она в течение двух месяцев оказывала интимные услуги.

Полиция Москвы освободила 20-летнюю девушку, которую обманным путем вывезли за пределы России в одну из стран на юго-западе Азии для занятия проституцией, пишет "Ридус" со ссылкой на сообщение МВД.

Ранее с заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей. Девушка связалась со своей матерью и сообщила ей, что незнакомые люди обманным путем вывезли ее за границу, забрали документы и на протяжении двух месяцев заставляли оказывать интимные услуги.

Отделом НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Москве совместно с НЦБ Интерпола МВД России местонахождение москвички было установлено, после чего местные правоохранительные органы оказали содействие в ее возращении на территорию России.

По версии правоохранителей, потерпевшая находилась в гостях в одном из городов Северо-Кавказского региона, когда знакомая предложила ей работу за границей. Женщина заверила ее в возможности неплохо заработать в качестве официантки в одном из ресторанов. Однако, прибыв туда, девушка не получила предлагаемую работу, вместо этого незнакомые люди забрали у нее личные документы.

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