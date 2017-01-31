Угонщик "Чайки" Генпрокуратуры получил 3,5 года тюрьмы

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В Москве суд огласил приговор угонщикам раритетной "Чайки". Антон Рыжов лишен свободы на 3,5 года, Сергей Митрофанов получил четыре года условно.

Савёловский районный суд Москвы вынес приговор двум музыкантам, которые в прошлом году угнали раритетный автомобиль "Чайка", находящийся на балансе Генпрокуратуры России, передает "ТВ Центр".

Антон Рыжов лишен свободы на три года, шесть месяцев и 15 дней. При этом мужчина останется без водительских прав на три года. Сергей Митрофанов осужден на четыре года условного наказания. Гособвинитель требовал реальные сроки для обоих фигурантов.

Инцидент произошел в июне прошлого года. Два друга возвращались после репетиции. На улице Правды увидели раритетную "Чайку". Машину, принадлежащую Генеральной прокуратуре, пригнали в автосервис для проведения технического обслуживания. Антон и Сергей вскрыли замки, сумели завести двигатель и решили прокатиться по Москве.

Поездка была не долгой. В районе Павелецкого вокзала их остановили дорожные инспекторы, водитель "Чайки" производил впечатление нетрезвого, к тому же у него не оказалось документов на машину. Пока шло разбирательство, Антон Рыжов пересел с пассажирского кресла на водительское, заблокировал двери и попытался скрыться.

Завершилась погоня недалеко от Кремля. Патруль ДПС на Моховой улице открыл огонь по колесам и вынудил Рыжова остановиться. В участке он объяснил свой поступок "широтой русской души".