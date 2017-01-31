В Минспорта не оставляют надежд на участие в Паралимпиаде-2018

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Министр спорта Павел Колобков заявил, что в связи с недопуском российских спортсменов к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018, продолжит переговоры с Международным паралимпийским комитетом. По его мнению, МПК занял неконструктивную позицию в данном вопросе.

Работа с Международным паралимпийским комитетом продолжится после решения о недопуске россиян к квалификационным соревнованиям Паралимпиады-2018. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на министра спорта России Павла Колобкова.

"Работа будет продолжаться, будем искать другие варианты общения в другом формате. Мы не оставляем надежд, что наша команда будет допущена до Паралимпиады, мы продолжим с ними работать", - сказал он.

Исполнительный комитет МПК отклонил предложение Паралимпийского комитета России о допуске российской сборной к квалификационным соревнованиям зимних Паралимпийских игр 2018 года. В организации, тем не менее, заявили, что данное решение не означает, что росияне не смогут участвовать в Паралимпиаде. По данным МПК, если Паралимпийский комитет России будет сотрудничать с рабочей группой и выполнит все критерии для восстановления членства, запрет будет снят.

По мнению Колобкова, международный комитет занял неконструктивную позицию. Министр отметил, что организация не выполняет тех задач, для которых создавалась.

"Очень странную позицию занял Международный паралимпийский комитет, она неконструктивная, мое мнение - Международный паралимпийский комитет не решает тех задач, ради которых создавался. Несмотря на конструктивный подход, который демонстрирует Паралимпийский комитет России, его предложения о сотрудничестве, мы получаем такое" - заявил Колобков.

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