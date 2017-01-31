Bloomberg: рубль укрепится на 5-10% в случае отмены санкций США

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Рубль укрепится на 5-10% в случае смягчения санкционной политики США, полагает большинство экономистов, принявших участие в опросе агентства Bloomberg. Однако вероятность того, что президент США Дональд Трамп даст ход этому сценарию, снизилась с 43% до 35%.

Российская валюта укрепится на 5–10% в случае отмены санкций США, свидетельствуют данные опроса среди экономистов, проведенного Bloomberg.

Менее популярен сценарий, при котором рост составит от 1 до 5%, к такому варианту склоняются 41% респондентов. Вероятность, при которой президент США Дональд Трамп обеспечит России существенное смягчение санкционного режима в 2017 году, снизилась с 43% до 35%.

В то же время для российских властей существенное укрепление рубля нежелательно, и, скорее всего, они начнут проводить валютные интервенции, отмечает старший портфельный управляющий УК "КапиталЪ" Вадим Бит-Авригим.

Аналитики Societe Generale в своем исследовании, которое приводит Bloomberg, допускают, что смягчение санкций может привести к тому, что курс рубля к доллару установится на уровне ниже 50 рублей за доллар, и ЦБ России для контроля рисков финансовой стабильности, по их мнению, придется прибегнуть к валютным интервенциям.

Более оптимистично настроены в Bank of America. Там полагают, что курс рубля к доллару составит 55-57 рублей в случае ослабления санкций.

Новая администрация США во главе с Дональдом Трампом обсуждает снятие санкций с России. Однако, по словам американского президента, об этом "слишком рано говорить". В ходе первого первого телефонного разговора между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 28 января, эта тема не затрагивалась.

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