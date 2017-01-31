В ДНР сообщили о новой попытке прорыва ВСУ

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Силовики Украины предприняли новую попытку прорыва через позиции сил ДНР на южном участке фронта неподалеку от села Коминтерново. По нападавшим открыли ответный огонь. В результате погибли семеро украинских военных, еще 10 получили ранения.

Украинские силовики вновь предприняли попытку прорваться через позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на южном участке фронта неподалеку от села Коминтерново. В оперативном командовании ДНР сообщили, что в операции участвовал один взвод при поддержке двух БМП.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, силы ДНР открыли ответный огонь. В результате погибли семеро украинских военных, еще 10 получили ранения.

Кроме того, заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские силовики за прошедшие сутки обстреляли территорию республики 2 411 раз. По его словам, обстановка на линии фронта продолжает обостряться.

Ранее во вторник киевские силовики попытались прорвать позиции сил ДНР в районе села Коминтерново Новоазовского района. Атака также была остановлена. При этом потери украинской стороны составили около 20 человек.

За последние несколько дней ситуация в Донбассе резко обострилась. Возросло количество обстрелов со стороны украинских силовиков. В республике отмечают рост числа разрушений, жертв, а также пострадавших среди мирного населения.

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