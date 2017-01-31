В среду в Минске соберется контактная группа по Донбассу

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Пресс-секретарь Леонида Кучмы сообщила, что в Минске 1 февраля состоятся переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Накануне в связи с эскалацией конфликта президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию. В свою очередь в ДНР действия Киева считают пиар-акцией.

В среду в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря полпреда Украины на переговорах Дарью Олифер.

"Завтра, 1 февраля, в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы", - сказала она.

Созыв контактной группы связан с интенсивными боями в районе Авдеевки, из-за которых населенный пункт остался без воды и электричества. В связи с эскалацией конфликта накануне президент Украины Петр Порошенко прервал свой официальный визит в Германию. В то же время, в самопровозглашенной Донецкой народной республике действия Киева считают пиар-акцией.

"Ссылаясь на обеспокоенность ситуацией в Авдеевке, Петр Порошенко требует созвать срочную видеоконференцию, прекрасно зная, что уже завтра состоится очная встреча переговорщиков в Минске", - заявил полпред ДНР на минских переговорах Денис Пушилин.

По его словам, украинские силовики регулярно нарушают режим прекращения огня, используя вооружения, запрещенные минскими договоренностями. Пушилин подчеркнул, что на территории ДНР "разрушена инфраструктура, целые города остались без воды и электроэнергии, есть погибшие и раненые".

"Действия украинских ВСУ и президента — хорошо срежиссированная акция, призванная обратить внимание мира на Украину", - подчеркнул Пушилин.

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