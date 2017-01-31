Суд обвинил сотрудников фитнес-центра в гибели ребенка в бассейне

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Суд в Москве вынес обвинительный приговор двум руководителям фитнес-центра, в котором скончался девятилетний мальчик. Кроме того, в международный розыск объявлен тренер по плаванию, оставивший без присмотра ребенка в бассейне после окончания тренировки.

Суд в столице вынес обвинительный приговор двум сотрудникам фитнес-центра, в котором погиб девятилетний мальчик, оставшийся без присмотра. Каждый из них приговорен к двум годам лишения свободы условно. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

"Собранные следственными органами ГСУ СКР по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гендиректору спортивного клуба Сергею Рощупкину и управляющей Ирине Тер-Акопян. Они признаны виновными статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - приводит слова Ивановой ТАСС.

По ее словам, в ходе расследования были проведены различные экспертизы, которые установили вину руководителей фитнес-центра.

Кроме того, обвиняемые возместили моральный ущерб матери ребенка в размере 7 миллионов рублей.

Иванова добавила, что еще один фигурант этого дела – тренер по плаванию Егор Бортников скрылся от органов следствия и в настоящее время объявлен в международный розыск.

Ранее 3 декабря 2015 года в фитнес-центре на Красноармейской улице погиб девятилетний мальчик. После завершения занятий по плаванию тренер не обратил внимание, что в бассейне остался ребенок. Без присмотра школьник захлебнулся водой.

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