Синоптики назвали дату прихода весны

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Настоящее весеннее тепло придет в столицу 27 марта. С этого дня столбики термометров поползут вверх, преодолев нулевую отметку.

Ждать весны жителям столицы придется почти два месяца, но, она уже приближается. Как сообщает портал "Метеоновости", 31 января среднесуточное значение температуры достигнет самого низкого значения, а с 1 февраля начнется постепенное потепление.

К 27 марта среднесуточная температура воздуха преодолеет нулевую отметку, и столбик термометра начнет подниматься вверх. Таким образом, в мегаполисе наступит метеорологическая весна, передает АГН "Москва".

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял, что весна придет в Москву к середине апреля, а окончательный среднесуточный переход через ноль произойдет в районе 25 марта. По-настоящему же теплые дни ожидаются только во второй половине апреля.