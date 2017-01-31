Православные активисты пригрозили кинотеатрам "майданом" из-за "Матильды"

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Организация "Христианское государство - Святая Русь" направила более тысячи писем в кинотеатры с требованием отказаться от проката фильма "Матильда". Любой баннер, афишу, рекламную листовку с информацией о прокате картины православные активисты рассматривают как желание унизить святых и провокацию к "русскому майдану".

Православные активисты направили более тысячи писем в кинотеатры, требуя отказа от проката фильма Алексея Учителя "Матильда", пишет "Русская планета".

В организации "Христианское государство - Святая Русь" заявили, что любая реклама с информацией о прокате картины будет расцениваться как "желание унизить святых" и пригрозили "русским майданом". Авторы послания пообещали предпринять меры, направленные на борьбу с "беззаконием и безумием".

Ранее фильм раскритиковал глава патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон, а депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину на содержание сцен, которые могут оскорбить чувства верующих. Однако прокуроры уже проверяли фильм и не нашли там никаких нарушений. Об этом заявил сам режиссер киноленты.

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