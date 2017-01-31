Администрация Трампа обвинила Германию в спекуляции на низком курсе евро

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Глава Национального совета по торговле США Петер Наварро заявил, что Германия использует низкий курс евро в качестве преимущества перед своими торговыми партнерами. Комментируя это заявление, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что ее правительство всегда выступало за независимую политику Европейского центробанка.

Германия использует низкий курс евро как преимущество перед своими торговыми партнерами. Об этом заявил глава Национального совета по торговле США Петер Наварро изданию Financial Times.

По его словам, европейская валюта - это "скрытая немецкая марка", низкий курс которой дает ФРГ преимущества перед основными торговыми партнерами. В издании отметили, что такая позиция может вызвать опасения у крупнейшей экономики Европы.

Высказывание Наварро прокомментировала канцлер Германии Ангела Меркель. По данным Reuters, она заявила, что ее правительство всегда выступало за независимую политику Европейского центрального банка.

"Германия – это страна, которая всегда призывала Европейский центральный банк проводить независимую политику, как это делал Бундесбанк до появления евро. Поэтому мы не намерены влиять на поведение ЕЦБ. И как результат, я не могу и не хочу чтобы существующая ситуация менялась", - заявила Меркель.

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