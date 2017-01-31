Сотрудников ФСБ Михайлова и Докучаева обвинили в связях с ЦРУ

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Начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ России Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в сотрудничестве с ЦРУ США. По данными источников "Интерфакса", знакомых с ситуацией, арестованные по делу о госизмене сотрудники ФСБ передавали американцам конфиденциальную информацию.

Сотрудники ФСБ Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев, ранее арестованные по делу о госизмене и хакерских атаках, могли передавать конфиденциальную информацию Центральному разведывательному управлению США. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников агентства рассказал, что всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Он не смог сообщить, работали ли они с ЦРУ напрямую или через посредников.

По словам другого источника, "темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются". Он сообщил, что каждый из фигурантов занимался своим делом: кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. "И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", - сказал собеседник агентства. Всю группу, по его данным, связывало то, что они были знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности.

Ранее Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы "Шалтай-болтай" ("Анонимный интернационал").

Аникеев, Михайлов, Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов являются фигурантами дела о взломе аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов.

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