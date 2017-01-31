В Петербурге ФСБ провела выемку документов в "Эрмитаже"

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Сотрудники Управления ФСБ по Санкт-Петербургу провели выемку документов в "Эрмитаже". По предварительным данным, оперативников интересовали документы, связанные с госконтрактом на строительство нового фондохранилища музея.

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ провели выемку документов в "Эрмитаже". Об этом сообщила "Фонтанка".

Оперативники отдела ФСБ по Центральному району Петербурга пришли в "Эрмитаж" после полудня. По данным издания, следственные действия могут быть связаны с госконтрактом на строительство нового фондохранилища музея.

Контракт на сумму 3,67 миллиарда рублей на строительство хранилища фондов музея на Школьной улице был заключен с компанией "Мехстройтранс". В 2016 году компания получила аванс в 1 миллиард рублей, однако работы выполняла с отставанием от графика и не оплачивала работу субподрядчиков.

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