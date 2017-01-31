Президент Ирана в марте встретится с Путиным в Москве

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Президент Ирана Хасан Роухани в марте прибудет в Москву. Как сообщили в иранском посольстве, глава государства намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Ирана Хасан Роухани в марте встретится в Москве с Владимиром Путиным. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замглавы иранского посольства Ахмада Хейдаряна.

"Да, он приезжает в марте в Москву для переговоров с президентом России", - сказал дипломат.