Президент Ирана в марте встретится с Путиным в Москве
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Президент Ирана Хасан Роухани в марте прибудет в Москву. Как сообщили в иранском посольстве, глава государства намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Ирана Хасан Роухани в марте встретится в Москве с Владимиром Путиным. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на замглавы иранского посольства Ахмада Хейдаряна.
"Да, он приезжает в марте в Москву для переговоров с президентом России", - сказал дипломат.