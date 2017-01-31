Совбез ООН соберется на закрытую встречу по Украине

Теги: Политика оон украина совбез военный донбасс

Совет Безопасности ООН по запросу Киева в закрытом режиме обсудит обострение ситуации на востоке Украины. Обстановка в районе Авдеевки резко ухудшилась в конце минувшей недели, стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в массированных обстрелах военных позиций и жилых секторов.

Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации на востоке Украины в закрытом режиме, передает ТАСС. Как сообщил шведский дипломат Олаф Скуг, консультации по ситуации в Авдеевке запросила Украина.

Президент Украины Петр Порошенко накануне прервал визит в Берлин и вернулся в Киев из-за обострения ситуации вокруг Авдеевки, которая находится под контролем украинских военных.

Ситуация в регионе резко обострилась в конце минувшей недели. Стороны конфликта в Донбассе обвиняют друг друга в массированных обстрелах военных позиций и жилых секторов. С обеих сторон – много жертв и десятки пострадавших.

"Сегодня мы ожидаем соответствующих заявлений со стороны наших международных партнеров. Кроме того, дано задание сегодня организовать переговоры в составе Трехсторонней контактной группы. Проинформированы об обострении ситуации партнеры в Соединительных Штатах Америки, Европейском Союзе, НАТО", - подчеркнул Порошенко.

Президент Украины также отметил, что Киев обратился к ОБСЕ, были даны соответствующие указания украинским представителям в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе.

30 января стало известно, что в результате боев в Донбассе без электричества и воды остались города Авдеевка и Киевский. Частично пострадали жители Ворошиловского района Донецка. В ДНР также утверждают, что обесточена шахта имени Засядько, откуда более 200 горняков не могут выйти на поверхность.

Читайте также:

В Кремле возложили вину на ВСУ за атаку на Авдеевку

Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Донбассе