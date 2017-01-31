Медведев рассказал о росте производства в сфере ОПК

Теги: медведев Оборона промышленность

Производства в оборонно-промышленном комплексе России по итогам прошлого года выросло более чем на 10%. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Показатели производства в оборонно-промышленном комплексе России по итогам прошедшего года выросли более, чем на 10%. Об этом заявил Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Кировскую область, передает "ТВ Центр".



Премьер посетил машиностроительное предприятие, входящее в концерн "Алмаз-Антей". Осмотрев заводские цеха, премьер признал, что этому производству нет равных в отрасли. При этом глава правительства заметил, что оборудование, которым пользуются машиностроители, в основном произведено за рубежом. Дмитрий Медведев назвал приоритетной задачей создание собственной станкостроительной базы, использование открывшихся возможностей для локализации производства в России. Это имеет не только технологическое значение, но касается безопасности страны.

Также премьер-министр встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Кировской области Игорем Васильевым.

"Хотя предприятие очень важное, серьезное, но это все-таки не единственное новое место, точка роста для Кировской области, которая появилась в последнее время. Кратко проинформируйте меня, что делается для развития промышленного и сельскохозяйственного потенциала области", - сказал Медведев.

"Мы для себя определили несколько точек роста в области. Это сельское хозяйство, это лесная отрасль, это машиностроение и биотехнологии. Достаточно серьезное здесь ОПК, в том числе и сейчас целый ряд предприятий работают совместно с иностранной группой производителей", - ответил Васильев.