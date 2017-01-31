Антимигрантские указы могут коснуться Меланьи Трамп

Теги: В мире сша трамп

В США требуют обнародовать миграционные документы Меланьи Трамп. С призывом выступила сенатор из Калифорнии Нэнси Скиннер. По её словам, несмотря на жёсткую политику президента в отношении приезжих, американцы до сих пор не знают, насколько легально пребывание в США первой леди страны. Волна недовольства первыми результатами работы Трампа на высшем государственном посту продолжает расти. На открытое противостояние с новым хозяином Белого дома пошла даже исполняющая обязанности генпрокурора.

Едва американский генпрокурор публично заявляет об отказе защищать миграционный указ Дональда Трампа, как тут же отправляется в отставку, сообщает "ТВ Центр". Президент увольняет Салли Йейтс с формулировкой "за предательство" и вместо человека Барака Обамы назначает на пост своего сторонника Дана Боэнте. Теперь Белый дом готов к волне судебных исков против новой миграционной политики, которые подают возмущенные прокуроры Вашингтона, Нью-Йорка, Вирджинии и еще нескольких крупных штатов. Уже обратилась в суд ассоциация мусульман США.

Мирные протесты превращаются в столкновения с полицией. В Огайо агрессивную толпу разгоняют перцовыми баллончиками. Люди требуют от Дональда Трампа отменить свое решение.

Лозунги против Трампа звучат сразу в нескольких крупных городах Америки. К обычным людям присоединяются телезвезды, бизнесмены, политики. Злые языки заговорили о кризисе власти, который начался так скоро. Впрочем, эксперты обращают внимание на то, что лидеры протестных акций - демократы. Сенатор Чак Шумер даже заплакал, когда говорил о новом президентском указе, но неужели он действительно так переживает за мигрантов.

Недовольные решением Трампа нашлись и за границей США. Небольшой митинг прошел в Японии, более массовая демонстрация — в центре Лондона. Толерантная Европа американского президента не поняла. Иран прекращает выдачу виз гражданам США. Впрочем, мера ответная, мигранты из этой страны, а еще Ирака, Сирии, Сомали, Судана, Йемена и Ливии, в следующие четыре месяца не смогут приехать в Соединенные Штаты. За это время Трамп распорядился ввести новые меры контроля за иностранцами. Например, создается единая база документов, обязательным станет сбор биометрических данных. В Белом доме подчеркивают - это улучшит антитеррористическую безопасность внутри страны. И многим в Соединенных Штатах такая политика нравится.

Трампа поддерживает его избиратель, ведь, на их взгляд, здесь речь идет о безопасности. Список из семи стран, мигранты из которых потенциально несут террористическую угрозу, был составлен еще при Обаме, но прошлый президент решительных мер не принял. Дональд Трамп обещал это сделать во время предвыборной гонки.

Трамп, конечно, признался, что не сможет выполнить все свои предвыборные обещания. Но сдержит столько - сколько удастся. По словам президента, ему мешают политические противники. И судя по накалу страстей вокруг миграционного законодательства, сдаваться после выборов они не собираются.

Пётр Вершинин. Кирилл ЛЕглер. Наталья Епифанова. "ТВ Центр".