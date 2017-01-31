В Москве погибла упавшая из окна инспекции по недвижимости женщина
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В Москве женщина выпала из окна здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа. По данным правоохранительных органов, она скончалась на месте от полученных травм.
В здании Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы из окна выпала женщина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.
"Женщина упала с верхнего этажа дома №1 в Беринговом проезде. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте", - рассказал источник.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личность погибшей и обстоятельства произошедшего.
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