В Москве погибла упавшая из окна инспекции по недвижимости женщина

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В Москве женщина выпала из окна здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа. По данным правоохранительных органов, она скончалась на месте от полученных травм.

В здании Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы из окна выпала женщина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы.

"Женщина упала с верхнего этажа дома №1 в Беринговом проезде. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте", - рассказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются личность погибшей и обстоятельства произошедшего.

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