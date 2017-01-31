МИД потребовал от Киева прекратить провокации в Донбассе

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Каждое обострение ситуации в Донбассе совпадает с зарубежными визитами украинского руководства. Таким образом Киев, видимо, рассчитывает сохранить спровоцированный им же кризис в международной повестке. Об этом заявили в российском МИД, призвав власти Украины прекратить провокации в Донбассе.

Россия призывает власти Украины незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе. Об этом говорится в сообщении МИД, размещенном на сайте ведомства.

На Смоленской площади отметили, что юго-восток Украины вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы. Это является следствием нарушений Украиной обязательств по Минским соглашениям, выполнять которые в Киеве никто и не собирается.

"Призываем украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии и приступить, наконец, к ответственному выполнению всех положений минского "Комплекса мер", в том числе касающихся политических аспектов существующих проблем. Рассчитываем, что партнеры Украины окажут должное влияние на Киев с тем, чтобы заставить его отказаться от попыток взять военный реванш в Донбассе и поставить крест на Минских соглашениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, МИД России обратил внимание на то, что каждое обострение обстановки в Донбассе совпадает с зарубежными визитами руководства Украины, которое "таким образом рассчитывает сохранить спровоцированный самим Киевом кризис в международной повестке дня".

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