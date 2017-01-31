Обвиняемый в изнасиловании пациентки анестезиолог арестован

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Суд арестовал анестезиолога Подольской городской больницы №2, обвиняемого в изнасиловании пациентки. В настоящее время следователи продолжают сбор доказательств в отношении обвиняемого.

Суд заключил под стражу врача анестезиолога-реаниматолога Подольской городской больницы №2 Зиедулло Носирова , обвиняемого в изнасиловании пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР Московской области.

"По ходатайству следственных органов в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями продолжается сбор доказательств вины обвиняемого", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 января, когда у врача было суточное дежурство в больнице. По данным следствия, Носиров находился в состоянии алкогольного опьянения. Потерпевшая находилась в реанимационном отделении с ожогами 43% тела. Врач совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера: шептал на ухо непристойности, прикасался к интимным местам. Анестезиолог покинул палату, когда женщина начала кричать.

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