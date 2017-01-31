Посольство России опровергло гибель россиян в Конго

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Посольство России в ДРК опровергло информацию о гибели в стране российских граждан. Ранее информацию о смерти двух российских пилотов распространили СМИ.

Среди погибших при крушении двух вертолетов в Конго россиян нет, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в республике.

Ранее СМИ распространили информации о том, что в ДРК погибли двое российских пилотов. Издания ссылались на генерала армии Конго Леона Мушале. Кроме этого, сообщалось, что еще один российский летчик находится в плену у повстанцев конголезской военизированной группировки M23.

По данным Reuters, боевики из М23 взяли в плен четырех членов экипажа военного вертолета, который потерпел катастрофу в восточной части Конго. Трое из них погибли, уточнили источники агентства. О гражданстве погибших не сообщалось. При этом представитель M23 опроверг, что его бойцы были в ДРК.

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