Российские журналисты попали под обстрел в Донбассе

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В Донбассе в результате обстрелов получили ранения оператор российского телеканала Life и журналист Донецкого агентства новостей. По данным СМИ, ЧП произошло в Киевском районе Донецка рядом с Путиловкой. В СКР сообщили, что под обстрел попали также сотрудники Russia Today и НТВ.

В Донбассе ранены журналисты российского телеканала Life и Донецкого агентства новостей, сообщает "ТВ Центр".

По данным Life, оператор канала Павел Чуприн был ранен на съемке в Киевском районе Донецка. По предварительной информации, он получил осколочное ранение в ногу. Там же пострадал корреспондент ДАН.

В свою очередь Следственный комитет России сообщил, что под обстрел также попал стрингер Russia Today и представители НТВ.

"СК России уже устанавливает все обстоятельства данного обстрела в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Следователи проверят, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В регионе резко обострилась ситуации на линии соприкосновения. Власти ДНР заявляют об обстреле украинскими силовиками районов Донецка и Макеевки. ВСУ используют артиллерию. Под прицелом жилые дома, больницы и объекты инфраструктуры. Из-за повреждения ЛЭП на несколько часов была обесточена шахта имени "Засядько". В забое оказались блокированы более 200 горняков.