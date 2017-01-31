20:22, 31 января 2017

В Индии загорелось здание парламента

Теги:  В мире  пожар  индия  парламент

В Индии произошел пожар в здании парламента страны. На месте происшествия работают 12 пожарных машин. Данных о причинах возгорания нет. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Инцидент произошел накануне рассмотрения парламентом бюджетных вопросов.

В одном из помещений здания парламента Индии произошел пожар. Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на представителей пожарной службы. 

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. К месту происшествия были направлены 12 пожарных машин. 

Инцидент произошел накануне рассмотрения в парламенте бюджетных вопросов. Как заявлял ранее президент страны Пранаб Мукерджи, в текущем году бюджет Индии будет "историческим".

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