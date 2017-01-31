В Индии загорелось здание парламента

Теги: В мире пожар индия парламент

В Индии произошел пожар в здании парламента страны. На месте происшествия работают 12 пожарных машин. Данных о причинах возгорания нет. О пострадавших и разрушениях не сообщается. Инцидент произошел накануне рассмотрения парламентом бюджетных вопросов.

В одном из помещений здания парламента Индии произошел пожар. Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на представителей пожарной службы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате возгорания нет. К месту происшествия были направлены 12 пожарных машин.

Инцидент произошел накануне рассмотрения в парламенте бюджетных вопросов. Как заявлял ранее президент страны Пранаб Мукерджи, в текущем году бюджет Индии будет "историческим".

Читайте также:

В Индии скончался посол России Александр Кадакин

В Индии в результате крушения поезда погибли более 30 человек

В Индии на реке Ганг перевернулась лодка, погибли 26 человек