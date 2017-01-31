"Евровидение" в Киеве: каких сюрпризов ждать от украинских властей

Теги: музыка Украина евровидение

11 мая певец из России выйдет на сцену очередного конкурса "Евровидения". В этом году его принимает Киев. Украина получила право на проведение конкурса благодаря победе певицы Джамалы в прошлом году. Во вторник прошла жеребьёвка участников. Первый полуфинал намечен на 9 мая. Наш представитель — в числе конкурсантов из 19 стран выступит во втором.

Получая из рук мэра Стокгольма символические ключи от "Евровидения", Виталий Кличко очень доволен, отмечает "ТВ Центр". Уже решено: к началу конкурса его администрации предстоит отремонтировать больше половины дорог в столице, служить долго которым совсем не обязательно, а значит десятки миллионов гривен из городского бюджета, то есть из карманов киевлян, сам бог велел грамотно "освоить".

"Киев станет столицей музыки в Европе! Мы очень счастливы! Музыка объединяет города и континенты. И именно сейчас это имеет особое значение для Украины", - заявил Кличко.

Участникам церемонии следует отдать должное — ни одного упоминания о стране-агрессоре. Конкурс-то, по идее, должен быть вне политики. Но от недвусмысленных намеков все равно не удерживается никто — ни мэр Кличко, ни певица Джамала, победившая на "Евровидении" в прошлом году с песней про депортацию крымских татар, ни певица Руслана, выигравшая в 2004 году. На сцену она поднимается с жовто-блакитным полотнищем в руках. Держит, правда, его так, будто это огромный носовой платок, а вовсе не государственный флаг Украины.

"Когда я победила 12 лет назад - это было время перестройки нашего государства. И "Евровидение-2005" стало настоящим триумфом для новой нации! Которая праздновала свою победу в битве за европейское будущее!" – заявила она.

Это певица, во время Евромайдана пообещавшая сжечь себя, если страна не изменится, говорит об Оранжевой революции 2004 года. На следующий год Киев в статусе хозяина без стеснения использовал конкурс в политических интересах. Страну представила группа "Гринджолы", не слишком популярная, зато поддержавшая Виктора Ющенко. Исполнила свой единственный хит - неофициальный гимн протестного движения "Вместе нас много". Заняла в итоге 19 место - худший результат Украины на "Евровидении". Сейчас подобное может повториться, даже высшее руководство этого не скрывает.

Напоминать о том, что Украина отчаянно нуждается в помощи, в том числе материальной, организаторы конкурса собираются за десятки миллионов евро. Официально сообщается, что на конкурс уже якобы выделено более 40 миллионов. И это, когда реальные доходы населения на Украине ниже, чем в африканской Гане.

"Откуда они возьмут деньги, не знаю. Если только вот в этом противостоянии России с коллективном Западом, которое чуть смягчившись, но все-таки еще продолжается. Коллективный запад не решит все-таки выделить какую-то сумму денег Украине для того, чтобы провести "Евровидение" в качестве такого мягкого, но достаточно антироссийского мероприятия", - рассуждает политолог Богдан Безпалько.

В том, что оно будет антироссийским, сомневаться не приходится. В СБУ уже заявили, что на время конкурса не отменят запрет на въезд для наших артистов, внесенных в украинский черный список. А министр культуры Незалежной добавил: если этих самых артистов "приведут к победе в национальном туре, то это будет расцениваться как сознательная провокация". Москва на подобные высказывания пока не реагирует. СМИ сообщают, что от России может поехать уроженец Украины Александр Панайотов. Некоторые его коллеги по эстрадному цеху - против.

"Наша страна сделает непростительную ошибку, если этим американским марионеткам пошлет на растерзание хорошего парня. Если у него хватит сил и мужества, то он выдержит все оскорбления и свист. Но зачем заранее посылать на поругание?" – говорит Иосиф Кобзон.

Сам Панайотов тоже уже прокомментировал: если надо будет, выступит, но всерьез опасается за свою жизнь. Слишком много в Киеве сейчас радикально настроенных людей с оружием в руках. А вопросы охраны решает принимающая сторона. Точнее, как правило, не решает даже, а игнорирует, вспоминает свой опыт участия в конкурсе Пётр Налич.

"Мы просто болтались по городу Осло, ходили, никто нас не охранял. Если говорить об Украине, я был на Украине после событий известных, говорил даже, что я из Москвы и так далее. И никакого негатива лично я не встретил. Но не говорю, что его там нет. С другой стороны, еще до этих событий я получил по голове от националистов в Киеве. Они все говорили по-русски, кстати", - вспоминает музыкант.

Примечательна и дата начала конкурса на Украине. Ее тоже выбирает принимающая сторона. Первый полуфинал намечен на 9 мая. День Победы, который официально Киев теперь отмечает на западный манер, днем раньше. Но для миллионов украинцев именно 9 мая по-прежнему остается тем самым главным праздником со слезами на глазах. Власть в очередной раз плюнула в душу этим людям. Такого не позволяла себе ни одна страна. Никогда в истории "Евровидения".

Ольга Оксенич, Владимир Хуртин и Наталья Епифанова. "ТВ Центр".