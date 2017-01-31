Москалькова: считаю недопустимой выдачу журналиста Лапшина Азербайджану

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Омбудсмен Татьяна Москалькова считает недопустимой выдачу в Азербайджан Александра Лапшина. Россиянин был задержан в Минске в декабре 2016 года в связи с тем, что он по запросу Азербайджана попал в международную базу разыскиваемых лиц. Журналисту инкриминируют посещение Нагорного Карабаха без согласования с Баку.

Выдача с территории Белоруссии в Азербайджан журналиста Александра Лапшина является недопустимой. Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Текст заявления размещен на официальном сайте омбудсмена.

В частности, в тексте говорится о том, что в соответствии с Конституцией российский гражданин не может быть выслан за пределы России или выдан другому государству. "Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах", - сообщила Москалькова, напомнив российским гражданам, выезжающим за рубеж, о необходимость изучать и соблюдать законодательство иностранных государств.

Блогер и журналист Александр Лапшин имеет гражданство России и Израиля. В декабре 2016 года его задержали правоохранительные органы Белоруссии. Под стражу журналист был взят по запросу Азербайджана, который объявил его в международный розыск за нарушение закона "О государственной границе" и миграционного кодекса страны из-за посещения непризнанного Нагорного Карабаха.

В 2015 году Лапшину удалось попасть в Азербайджан, несмотря на запрет. На границе он предъявил украинский паспорт, где его имя было записано как "Олександр". Также сообщалось, что Лапшин публично критиковал власти Азербайджана.

Против экстрадиции Лапшина ранее выступил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы против того, чтобы экстрадировать граждан России, задержанных в той или иной стране, в третью страну", - сказал он, комментируя дело Лапшина.

Ранее журналиста в следственном изоляторе в Минске посетили российские и израильские дипломаты.

20 января Генпрокуратура Белоруссии приняла решение об экстрадиции гражданина России Александра Лапшина в Азербайджан. Об этом объявил официальный представитель белорусской прокуратуры Петр Киселев.

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