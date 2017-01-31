В Донецке эвакуируют местных жителей из-за обстрелов

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В северной части Донецка началась эвакуация жителей. Эти районы ближе всего к линии соприкосновения. Именно эта территория сейчас подвергается массированному обстрелу украинских силовиков. В последние несколько дней в Донбассе вновь начались активные военные действия. ВСУ из артиллерии обстреливает жилые кварталы Донецка и Макеевки.

Российские журналисты, в том числе телекомпаний НТВ и Life, попали под обстрел в Киевском районе Донецке в тот момент, когда снимали сюжет об эвакуации местных жителей. Об этом сообщает "ТВ Центр". Украинская артиллерия била по жилым кварталам. В результате удара раненой оказалась местная жительница. Покинуть подвал из-за непрекращающейся стрельбы люди не могли несколько часов.

Сводки Министерства обороны Донецкой народной республики сейчас практически такие же, что и два года назад, когда в Донбассе война была в самом разгаре. За минувшие сутки зафиксировано почти две с половиной тысячи случаев нарушений режима прекращения огня. Стрельба велась из тяжелого вооружения, начиная от минометов и заканчивая артиллерийскими системами "Град".

Что касается обстрелов мирных районов, снаряды падали на территории социально значимых объектов, таких как больницы и школы, от которых до линии фронта порядка 20 километров. То есть огонь велся из вооружения большого калибра.

В макеевской школе №25 ученики вместо уроков вновь вспоминали технику безопасности при обстрелах. Учителям в срочном порядке пришлось открывать опечатанные ранее бомбоубежища.

В результате прямого попадания была разрушена подстанция шахты имени Засядько. Под землей оказались заперты 203 шахтера. Из-за отсутствия электричества не работали подъемники.

"Люди пробыли в шахте около 5 часов, не могли подняться на поверхность. И сейчас их нашими силами горноспасателей МЧС ДНР подняли на поверхность", - сообщили в МЧС ДНР.

В самом Донецке идут восстановительные работы линий электропередач. В результате обстрелов без света и тепла остались три района города: Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский.

В результате боев, которые продолжаются уже почти трое суток, продвинуться вперед ВСУ не удалось. Украинские телеканалы транслируют кадры с ранеными солдатами. Во дворе здания, куда их привозят, можно заметить установленные минометы. А это, между прочим, жилые кварталы Авдеевки. В Министерстве обороны ДНР сообщают, что, по данным разведки, число погибших украинских солдат доходит до сотни. И именно по этой причине Петр Порошенко прервал свой визит в Германию и вернулся в Киев. Между поездкой в Берлин и обострением ситуации на востоке Украины прослеживается прямая связь — попытаться лишний раз обвинить Россию в развязывании конфликта. Об этом заявили и в Донецке, и в Москве.

"Подобные агрессивные действия при поддержке Вооруженных сил Украины, при участии Вооруженных сил Украины подрывают цели и задачи реализации Минских договоренностей. Безусловно, с нашей точки зрения, они четко свидетельствуют о нежелании и неготовности украинского руководства и президента Украины Порошенко выполнять эти Минские договоренности", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

К прекращению боевых действий в районе Авдеевки призвали в Европейском союзе. Руководители народных республик отправили письма главам Германии, США и России с просьбой оказать давление на Петра Порошенко. Сам президент Украины провел во вторник экстренное заседание Совета безопасности. В среду обстановку на линии фронта должны обсуждать в Минске Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".