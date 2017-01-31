Упавшая из окна здания инспекции по недвижимости женщина выжила

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Женщина, упавшая с 14-го этажа здания Государственной инспекции по недвижимости в Москве, осталась в живых. Ранее сообщалось, что она погибла. В настоящее время пострадавшая находится в реанимации. Ей оказывают медицинскую помощь.

Упавшая из окна здания Госинспекции по недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы женщина находится в реанимации. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции.

"Упавшая из окна административного здания в Беринговом проезде женщина была доставлена в реанимацию больницы, где ей оказывается необходимая медпомощь", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что женщина выпала из окна и скончалась на месте от полученных травм. По данным портала Life, пострадавшая упала с 14-го этажа.

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