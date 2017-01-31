Двум девушкам грозит семь лет тюрьмы за кражу спиртного на корпоративе

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Актрисе и модели Марине Москвиной вместе с подругой Юлией Морозовой грозит до семи лет заключения за кражу спиртного с новогоднего корпоратива Росгосстрах банка. Девушкам предъявили обвинение в грабеже по предварительному сговору. Обвиняемые украли две бутылки шампанского и бутылку виски.

Полиция Москвы предъявила обвинения в грабеже модели и актрисе Марине Москвиной и ее подруге Юлии Морозовой. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Михаила Ошерова. Девушек обвиняют в хищении трех бутылок спиртного с новогоднего корпоратива Росгосстрах банка.

"Моей подзащитной предъявлено серьезное обвинение по пункту "а" части 2 статьи 161 УК России ("Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Они взяли бутылку шампанского "Абраю Дюрсо" и бутылку виски Jameson, а еще одну бутылку шампанского им передала официантка банкетного зала", - рассказал адвокат.

По его словам, сотрудница банка вызвала охрану гостиницы "Корстон", где проходило корпоративное мероприятие. Девушек передали сотрудникам отдела полиции Гагаринского района. По словам адвоката, признательные показания обвиняемые дали под "психологическим давлением сотрудников полиции".

Согласно вменяемой девушкам статье, им грозит до семи лет лишения свободы. До начала рассмотрения уголовного дела они будут находиться под подпиской о невыезде.

Марина Москвина проходила курсы актерского мастерства в модельном агентстве. С 2009 года принимала участие в съемках сериалов, короткометражных фильмах. В частности сыграла эпизодическую роль в сериале "След". Девушка также снимается в журналах в качестве модели.

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