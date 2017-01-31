ООН потребовала прекратить бои на востоке Украины

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В ООН призвали немедленно прекратить все боевые действия на востоке Украины, назвав события в Авдеевке прямым нарушением минских договоренностей. Кроме этого, всемирная организация потребовала возобновить усилия по мирному урегулированию в Донбассе.

Стороны конфликта в Донбассе должны немедленно прекратить все боевые действия и возобновить усилия по мирному урегулированию, призвал официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

ООН "глубоко обеспокоены эскалацией боев в районе Авдеевки, Ясиноватой и Донецка на востоке Украины, которая в последние дни привела к нескольким жертвам". "Особенно беспокоит судьба мирных жителей, блокированных в зоне боевых действий", подчеркнул Дюжаррик. Он высказался в поддержку усилий ОБСЕ, нормандского формата и других региональных инициатив по урегулированию конфликта в Донбассе.

Президент Украины Петр Порошенко ранее попросил ООН отреагировать на бои на востоке Украины. Ситуация в регионе резко обострилась в конце минувшей недели. Стороны конфликта обвиняют друг друга в массированных обстрелах военных позиций и жилых секторов.

В результате боев в Донбассе без электричества и воды остались города Авдеевка и Киевский. Кроме этого, частично пострадали жители Ворошиловского района Донецка; обесточена шахта имени Засядько, откуда более 200 горняков не могут выйти на поверхность.

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