Во Франции разгорается скандал вокруг Франсуа Фийона

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Во Франции сатирическая газета "Канар аншене" (на французском – "Прикованная утка" – прим. ред.) публикует новую порцию обвинений в финансовых злоупотреблениях одного из лидеров президентской гонки Франсуа Фийона. Речь идёт о скандале вокруг выплат его жене Пенелопе.

Кандидат на пост президента Франции Франсуа Фийон заявил, что чувствует себя жертвой "политического хода" в связи со скандалом вокруг его жены Пенелопы Фийон. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По данным журналистов, за то время что она работала помощником мужа в его бытность депутатом французского парламента, ей было перечислено около миллиона евро. Хотя ранее приводилась сумма в два раза меньше. Якобы Пенелопа в течение восьми лет занимала эту должность фиктивно.

Дело в прессе уже окрестили "Пенелопагейтом". В рамках расследования в нижней палате прошли обыски. И все это за 3 месяца до президентских выборов, в которых Фийон явный фаворит. Сам политик опроверг сообщения СМИ, указав, что его жена работала с ним всегда. Но большинство французов - 76 процентов - сочли его доводы неубедительными. Бывший премьер также заявил, что снимется с выборов, если прокуратура предъявит ему официальное обвинение.