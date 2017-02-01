Народный артист Лев Лещенко отмечает 75-летие

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В среду юбилей отмечает Лев Лещенко. Ему исполнилось 75 лет. Более полувека он посвятил сцене, и день рождения отметит также большим концертом в Государственном кремлевском дворце вместе со своими друзьями и поклонниками. В его творческой копилке - около 30 сольных альбомов, ну а настоящей визитной карточкой Лещенко стала песня "День Победы". Впервые исполненная в 1975 году она принесла ему по-настоящему народное признание.

В студии звукозаписи он с самого утра на ногах - готовится к юбилейному концерту в Кремле. Но все время отвлекают звонки и поздравления. На телевидении его тоже давно полюбили. Однажды попав в "Песню года" по заявкам зрителей - он, молодой, статный, баритон, которому покорны все жанры - больше уже не сходил с советских телеэкранов, передает "ТВ Центр".

Он и правда мог стать военным - как отец. Мама умерла очень рано, маленький Лева рос сыном полка. Ходил в гимнастерке, вместе с солдатами ел кашу в столовой, слушал, с какими песнями они маршируют по плацу и подпевал

Уже на эстраде военные песни займут особое место в его репертуаре. А в середине 1970-х годов одна из них станет визитной карточкой. И со слезами на глазах ее будут слушать многие поколения - неважно, сколько лет прошло с того дня Победы – 30 или все 70.

У него тоже был свой "день победы" - когда после армии, где молодой певец уже выступал в ансамбле песни и пляски, его взяли в ГИТИС. До этого отказывали дважды. После первой неудачи Лещенко даже устроился в Большой театр - рабочим сцены. Жадно слушал из-за кулис оперных певцов - Кибкало, Ведерникова. И пытался подражать.

Но на советской сцене лиричные романсы быстро уступили место воодушевляющим песням об ударной стройке в Магнитке и комсомоле. Иначе было сложно пробиться к славе. Впрочем, и тут Лещенко сумел найти проникновенные интонации. Так, что на Олимпиаде-80 плакали не только трибуны на стадионе, весь мир у телеэкранов.

Но в отличие от олимпийского Мишки, поющий Лев не собирается прощаться со зрителями. Просто поднимается к новым творческим высотам. Ведь даже в 75 лет у него - ни минуты покоя.

Борис Иванин, Алексей Комаров, Павел Дорофеев, "ТВ Центр".