Средний размер пенсии в России вырос до 13855 рублей

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Страховые пенсии с 1 февраля увеличиваются на 5,4%. Таким образом, средний размер соцвыплат составит 13855 рублей.

С 1 февраля страховые пенсии в России увеличиваются на 5,4%. Повышение касается более 30 миллионов неработающих пожилых граждан, передает "ТВ Центр".

Размер индексации соотнесен с уровнем инфляции за прошлый год. Средний размер пенсии вырастет до 13855 рублей. Одновременно увеличиваются и ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам боевых действий, героям России и другим федеральным льготникам.

Вторая индексация пройдет в апреле. Всего в этом году из бюджета будет выделено 706 миллиардов рублей на выплаты социальных пособий, а также стипендий.