Камеры начали фиксировать непропуски пешеходов водителями в Москве

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Московские камеры в тестовом режиме начали фиксировать непропуск пешеходов водителями на наземных переходах. В ЦОДД отметили, что ввод этой меры позволит дисциплинировать участников дорожного движения.

Столичные дорожные камеры в пробном режиме начали фиксировать нарушения водителей, которые не пропускают пешеходов. Об этом сообщает портал m24 со ссылкой на руководителя дирекции фотовидеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Евгения Леглера.

"Фиксация непропуска пешехода – важный аспект по снижению наездов на пешеходов на переходах. Мы считаем, что ввод этой меры позволит дисциплинировать и водителей, и пешеходов. Уже около тысячи постановлений за прошлый год было вынесено, и ни одного обжалования не было", - сказал Леглер.

По его словам, ЦОДД постоянно работает над усовершенствованием системы фотовидеофиксации. Леглер отметил, что камеры доказали свою эффективность по повышению безопасности на улицах Москвы и могут однозначно определять вину водителя.

В настоящее время штраф за непропуск пешехода на переходе составляет 1,5 тысячи рублей.