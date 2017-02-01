Совбез ООН призвал к немедленному прекращению огня в Донбассе

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В среду в Минске состоится заседание контактной группы по урегулированию конфликта на Украине на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе. С призывом немедленно прекратить огонь все стороны призвал Совбез ООН. Между тем, в северной части Донецка, которая находится ближе всего к линии соприкосновения, началась эвакуация жителей.

Совет Безопасности ООН 1 февраля призвал к прекращению огня на востоке Украины. "Члены Совета Безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям, в том числе среди мирного населения", - приводит текст документа "Интерфакс".

В ООН подчеркнули, что все стороны конфликта должны "немедленно прекратить военные действия, в полном объеме соблюдать режим прекращения огня".

Накануне официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик также высказал обеспокоенность ситуацией в Донбассе. "Особенно беспокоит судьба мирных жителей, блокированных в зоне боевых действий", - отметил он.

В Минске 1 февраля состоятся переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию украинского кризиса. На севере Донецка началась эвакуация жителей. Эта территория сейчас подвергается массированным атакам украинских силовиков - разрушены дома, больницы, школы, объекты инфраструктуры. Во вторник под обстрел попали журналисты российских телеканалов.

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