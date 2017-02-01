Москвич обстрелял подростков из-за громкой музыки в машине

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На северо-востоке столицы мужчина обстрелял компанию подростков. Москвича разозлила громкая музыка, которую слушали молодые люди.

На северо-востоке Москвы прохожий обстрелял подростков. Компания молодых людей находилась в салоне автомобиля Lada Priora. Подростки разозлили москвича тем, что слишком громко включили музыку, передает Life.

Мужчина сначала сделал компании замечание, но когда его проигнорировали, обстрелял подростков из травматического пистолета. Сами молодые люди утверждают, что сделали потише после обращения местного жителя, а тот потребовал, чтобы они покинули район.

В результате происшествия два юноши 18 и 17 лет получили травмы ног. Они госпитализированы.

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