В московском метро пассажирка покусала женщину

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В московском метро в ходе ссоры пассажирка искусала женщину. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

В метро столицы женщина в ходе конфликта, который перерос в потасовку, покусала пассажирку. Как пишет Life, ссора между женщинами произошла на станции "Текстильщики". О причинах конфликта не сообщается.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Ее увезли в больницу прямо со станции. Врачи обнаружили у женщины следы укусов на обеих ладонях, а также царапины на лице.

В настоящее время инцидент изучают правоохранители. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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